Koken in de L-flat: Gerrit (68) wil niet achter geraniums zitten: 'Zonder koken heb ik geen leven'

Ovenschotel bloemkool met gehaktballen en kerriesaus

Ingrediënten: 1 bloemkool, 1 stronk broccoli, 150 gram champignons, 1 prei, 1 rode paprika, 1 ui, 1 runderbouillonblokje, 300 gram rundergehakt, 1 kilo aardappels, nootmuskaat, snufje zout en peper, kerrie, paneermeel, 2 teentjes knoflook, kopje melk, klontje boter, 2 eetlepels bloem

Zet een pan met kokend water op het vuur. Kook zowel de bloemkool als de broccoli kort. Zet de bloemkool en broccoli hierna in een ovenschaal. Snijd de champignons, prei, rode paprika, knoflook en ui in stukjes. Fruit vervolgens de ui in een pan. Je kan er op dit moment voor kiezen om het gehakt toe te voegen of hier met wat paneermeel en kruiden gehaktballen van te maken. Voeg ook de gesneden paprika en prei toe. Bak ondertussen in een andere pan de champignons zonder vet. Zet een pan met water op het vuur en kook de aardappelen tot ze zacht en gaar zijn. Giet de aardappelen af en stamp ze tot een puree. Voeg hier wat zout, nootmuskaat en knoflook bij en mix dit er goed doorheen. Om de aardappelpuree lekker smeuïg te maken, voeg je nu de boter en melk toe. Mix dit goed door de puree heen. Als de aardappelpuree klaar is, leg je dit in een ovenschaal. Voeg het (gehakt)mengsel met de groenten bij de bloemkool. Verwarm beide schalen in een voorverwarmde oven voor 20 minuten (180 graden). Als je er voor gekozen hebt om gehaktballen te maken, kan je deze nu mooi goudbruin bakken in een pan. Als de schalen in de oven zitten, kan je de kerriesaus maken. Laat hiervoor 50 gram boter smelten in een pannetje. Voeg hier de bloem bij en een hoeveelheid kerriepoeder naar smaak. Tot slot voeg je hier de runderbouillon bij. Blijf roeren totdat het een dik sausje wordt. De kerriesaus kan je opdienen bij de groenten.