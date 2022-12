Mag rijksmonument Kinderkapel Westhill in Maarssen een kinderopvang worden?

Stichtse Vecht - Op de Kerkweg in Maarssen is Westhill Kinderkapel van een afstand te bewonderen. Het monument op de Parkweg is enigszins weggestopt en enkel te bereiken als je de uitrit tussen nummer 50 en 44 inslaat en een stukje doorloopt. Het gebouw staat al vijftien jaar leeg en is in verval, maar daar hoopt een bedrijf nieuw leven in te blazen door het tot een kinderopvang te verbouwen. De gemeente vindt het een goed idee en verleende een vergunning, maar buurtbewoners zien er niets in. Vrijdag kwam de zaak daarom voor bij de rechtbank.