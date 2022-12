Bestuur Ferm Werk sloeg advies van extern bureau over grensoverschrijdend gedrag in de wind

De directeur is inmiddels vertrokken vanwege de ’verstoorde werkhouding’, zo is te lezen in zijn vaststellingsovereenkomst, die ook tussen het WOB-verzoek zit. Maar, tegelijkertijd ’ligt de reden van het ontstaan van deze situatie volledig in de werksfeer en is die niet aan werknemer verwijtbaar’. Dat is opvallend, gezien de directeur al jarenlang bij deze kwestie over grensoverschrijdend gedrag betrokken is. In andere documentatie is te lezen dat het bestuur van Ferm Werk wil samenwerken met de directeur en dat er zoveel mogelijk rekening met hem gehouden moet worden.