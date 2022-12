NS schenkt treincoupés aan dementerenden: 'Ik voel dat mijn man Henk erbij is, want die werkte bij de NS'

"Het plan om dit te doen ontstond toen we een bewustwordingscampagne voor onze medewerkers ontwikkelden over dementie", vertelt Anne van der Wel van de NS. "Soms komen conducteurs reizigers tegen met Alzheimer. Een reiziger die zijn vrouw kwijt is, of een reiziger die plotseling niet meer weet hoe hij in moet checken. In navolging daarvan hebben we eerst één treincoupé nagebouwd en zijn daarmee Nederlandse verpleegtehuizen afgegaan. Dat was zo'n succes dat we er nu 22 weggeven. In totaal waren er zeshonderd aanmeldingen."