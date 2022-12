Koken in de L-flat: Sahar (38) maakt zoete cake: ‘Dit gerecht neemt me terug naar de bergen in Jemen’

Sahar en Hafedh Moschaback wonen nu vier jaar in de L-flat samen met hun drie kinderen. Voordat ze in de L-flat kwamen wonen, hebben ze in acht verschillende azc’s gewoond. “Op het moment dat we deze woning in de L-flat toegewezen kregen, voelde het alsof we in acz nummer negen belandde. Na een tijdje neem je dan samen een beslissing: ons leven begint hier, dus we gaan ervoor. Stapje voor stapje hebben we samen hard gewerkt om hier te integreren in Nederland. Het gaat nu een stuk beter dan toen we hier in 2018 kwamen wonen, maar we missen het thuisgevoel erg binnen de flat. Wij wonen met honderden mensen in een flat, maar het is lastig om contact te maken”, vertelt Hafedh.