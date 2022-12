Wurgpoging met schoenveter in Utrechtse crisisopvang, hoe moet het verder met 24-jarige verdachte?

Toen het in juli misging in de crisisopvang in Utrecht, zat Maria niet voor het eerst in een GGZ-instelling. In het verleden is ze meerdere malen behandeld, maar zonder veel resultaat. Volgens het dikke rapport van de reclassering, zou Maria onder andere lijden aan een borderline persoonlijkheidsstoornis en een posttraumatische stresstoornis. "Ook is ze opgenomen in het UMC, omdat ze zichzelf voor een auto wilde gooien", voegt de advocaat toe. "Later is ze door de politie met een mes aangetroffen waarmee ze niet alleen zichzelf, maar ook anderen mee wilde verwonden."