Jeugddetentie en werkstraf voor 19-jarige Grindr-rover

Een paar dagen later gebeurde er iets soortgelijks met een ander slachtoffer. Deze man kwam ook via Grindr in contact met de inmiddels veroordeelde verdachte. Ook toen werd er afgesproken in Zeist en werd het slachtoffer bedreigd door de tiener en een handlanger. Aan de 'date' moest de man zijn telefoon en pinpas met inloggegevens afgeven. Vervolgens werd het slachtoffer gedwongen in zijn auto stappen en met de Grindr-rover en zijn mededader op zoek te gaan naar een pinautomaat.