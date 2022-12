Na zeven eerdere veroordelingen krijgt Mijdrechter nu tbs: partner en baby zwaar mishandeld

Volgens de vrouw had G. in het hele huis camera's geplaatst om haar in de gaten te houden en te controleren of zij hun kind wel goed verzorgde. De verdachte heeft zelf gezegd dat hij dit deed omdat hij zich onveilig voelde. Hij zei dat hij bang was voor een aantal mannen die hij in de gevangenis had leren. De camera's had hij laten plaatsen, nadat mannen met bivakmutsen bij hem voor de deur hadden gestaan.