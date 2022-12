PvdA Eemnes denkt aan 'bescheiden windpark' op grens met Baarn

In de formele reactie naar de provincie heeft wethouder René ten Have (Dorpsbelang) eerder aangegeven dat in Eemnes geen ruimte is voor windmolens. Hij schrijft dat de weerstand tegen turbines langs de A1 net zo groot, of zo mogelijk nog groter is in buurgemeenten Blaricum en Baarn. Bovendien levert het kleine Eemnes volgens de wethouder al een 'robuuste' bijdrage, onder meer door het zonneveld bij het knooppunt van de A1 en de A27 met een vermogen van 5 megawatt.