Expert: overlastgevende asielzoekers Utrechts stationsgebied naar locatie 'waar de deur niet opengaat'

Coördinator Loef sprak in Utrecht over voorrang in de asielprocedure en het realiseren van een zogenoemde 'priority lane' waarbij overlastgevers binnen acht dagen van "intake naar eindbeslissing" gaan. Hij gaf hierbij aan dat de overlastgevers in die ruime week binnen een "sober regime" verkeren. Het betekent volgens hem "dat we een faciliteit aan het creëren zijn waarbij de deur niet opengaat". De beoogde locatie is Almere. "De gemeenteraad van Almere moet nog akkoord gaan", zei Loef.