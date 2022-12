Koken in de L-flat: Sevi (26) maakt stoofpotje met kebab: ‘Mijn man drinkt alleen Bulgaars water'

Strandzha-kebab rundvleeskebab in rode wijnsaus

Ingrediënten voor de kebab: 800 gram rundvlees, 1 ui, 5 eetlepels olie, 3 teentjes knoflook, 4 augurken, 2 theelepels paprikapoeder, 2 eetlepels tomatenpuree, 1 glas rode wijn (180 ml), 1 takje oregano (of 1 theelepel gedroogde oregano), 1 eetlepel bloem, 30 gram boter, zout en peper naar smaak, voor de puree: 1 kilo aardappelen, 60 gram boter, 200 ml melk, 1 theelepel zout

Snijd het rundvlees in reepjes. Voeg hier een theelepel zout en een theelepel peper aan toe. Mix het vlees. Verhit 5 eetlepels olie in een (braad)pan en bak het vlees in 6 tot 10 minuten goudbruin. Roer hierbij zo min mogelijk. Snijd de ui en knoflook. Snijd de knoflook niet te klein, want anders verbrandt het. Voeg de ui en knoflook vervolgens toe aan het vlees. Zet het vuur lager en laat het vlees 25 tot 30 minuten stoven. Snijd de augurken in kleine stukjes. Voeg 2 eetlepels paprikapoeder en de tomatenpuree toe aan het vlees. Roer goed door en voeg de rode wijn toe. Roer door. Voeg de gesneden augurken toe en roer door. Voeg de oregano toe en daarna een flinke snuf peper. Voeg water toe totdat het vlees bijna helemaal onder staat en vervolgens nog een snufje zout. Zet de deksel op de pan. Laat 30 tot 40 minuten sudderen op laag vuur. Als dit klaar is, voeg je nog geroosterde bloem toe. Voeg hiervoor 1 eetlepel bloem toe aan een pannetje en rooster voorzichtig totdat de kleur van de bloem wat donkerder wordt. Giet hier al roerend een kopje water bij. Verwijder het takje oregano. Als je gemalen oregano hebt gebruikt, hoeft dit niet. Proef of het vlees gaar is. Voeg meer water toe als het vlees niet gaar is. Voeg het geroosterde bloemmengsel toe aan het vlees. Breng het vlees weer aan de kook en voeg tot slot 30 gram boter toe. Voor aardappelpuree als bijgerecht schil en kook je de aardappelen totdat ze gaar zijn. Pureer de gekookte aardappelen fijn of haal ze door een aardappelpureepers. Voeg 1 eetlepel zout, wat peper en de melk toe aan de gepureerde aardappelen. Roer het geheel door met een lepel. Serveer de aardappelpuree met het vlees.