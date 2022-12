Utrecht passeert BKR en gaat zelf schuldregistraties aanpassen

Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen: "Wij willen natuurlijk ook niet dat inwoners na een schuldentraject opnieuw in de schulden raken. In de praktijk blijkt dat we duurzame schuldhulpverlening in Utrecht goed op orde hebben en een terugval veel beter te voorkomen is door goede begeleiding. We zien dat er door banken en andere organisaties onterecht te veel waarde wordt gehecht aan de BKR-registratie. Dit is onnodig belemmerend voor mensen die na een moeizame periode verder willen met hun leven."