Stoppen of doorgaan als sekswerker? Komst Utrechts Overweeghuis in zicht

Het Overweeghuis moet een plek worden waar prostituees kunnen verblijven om in alle rust na te denken over hun toekomst met hulp van vrijwilligers. Nu is die ruimte er vaak niet in het dagelijks leven. De Utrechtse stichting raakte geïnspireerd door een Overweeghuis in Groningen, dat in 2019 de deuren opende.