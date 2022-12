Via deze 'kerststallenroute' door Baarn tref je Jozef, Maria en het kindeke Jezus meer dan 300 keer

Dat steeds meer deelnemers én liefhebbers de route weten te vinden merkt Jacqueline ook. Vorig jaar heeft ze een tijdje voor het raam zitten turven en ze kwam in die korte tijd al tot 200 groepjes mensen die langskwamen. "Het doel is dat vooral jonge mensen weten wat we vieren met kerst. Het is natuurlijk leuk, de kerstman en lekker eten hoort erbij, maar de oorsprong is de geboorte van het Christuskind, 2000 jaar geleden. Dat vieren we. Dus hier geen kerstmannen, geen rendieren maar het aloude kerstverhaal van de prachtige Europese traditie. En die traditie is zo mooi, die moeten we behouden."