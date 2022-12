Ondanks ziekte en rolstoelpech backpackt Kris weer verder: 'Ik heb het gevoel dat ik lééf'

Dan blijft nog die laatste horde over: de treinassistentie. Vorig jaar bleek al in haar eerste weken op reis dat zoiets in het buitenland een bijzonder tijdrovende en frustrerende klus is. De herinnering alleen roept al bijna ergernis op: "In heel veel landen moet je bellen, spreken ze geen Engels en hangen ze weer op". En dat is geen optie voor Kris want zonder treinassistentie komt ze de trein niet in.