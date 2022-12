Diede de Groot Paralympisch Sporter van het Jaar

Rolstoeltennisster De Groot is al jarenlang de onbetwiste nummer 1 van de wereld. Ze was dit jaar de beste in het enkelspel op de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open. Ze heeft inmiddels al zestien grandslamtitels op haar naam. Ze was met Aniek van Koot aan haar zijde ook succesvol in het dubbelspel, met overwinningen in de grandslams van Melbourne, Parijs en New York.