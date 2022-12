Politie onderzoekt explosie en brand bij woning Odijk, opnieuw opzet in het spel

De knal was bij een woning op de Dominee van Haaftenlaan, in de bebouwde kom van het dorp. Er is veel schade aan het huis. Metershoge vlammen reikten na de knal tot aan het dak. Kozijnen op de eerste verdieping en de dakrand zijn zwartgeblakerd. Ook zijn de ramen gesprongen en is de voordeur kapot.