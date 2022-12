Kerstvakantiefiles pieken vandaag al

Zaterdag worden wintersportfiles verwachting in Duitsland en Oostenrijk. In Frankrijk wordt op vrijdag drukte op de weg verwacht. Automobilisten moeten rekening houden met flinke vertragingen op wegen ten zuiden van Lyon. Wie op oudeaarsdag terug naar huis wil of richting een skioord wil rijden moet beschikken over een flinke portie geduld. Op de laatste dag van het jaar wordt er namelijk flink gereisd.