Kerstdrukte bij de kapper: nog even snel de schaar erin voor die piekfijne coupe

"Dan is is dit gevoel, dat je moe wordt van het werken, veel beter. Het is heerlijk om weer een volle zaak te hebben in deze tijd. En straks met Kerst zitten we weer met een fijn gevoel aan tafel." Jan moet nog coronasteun terugbetalen, maar heeft vertrouwen in de toekomst. Ook wat de energiecrisis betreft vallen de zorgen mee, want hij heeft een vast contract. "We beginnen 2023 straks met een schone lei."