Utrechter Meglen Anzik Trpkov maakt film over rouw: 'Door verhalen te vertellen kon ik er beter mee omgaan'

"De film is mijn manier om om te gaan met rouw, de eenzaamheid bestrijd ik door verhalen te vertellen. We willen heel graag door deze film een gesprek starten over deze thematiek. Voor mijn gevoel praten we er niet genoeg over. Ik zou daar iets meer beweging in willen zien. Na de vertoning van de film gaan de producent en ik in gesprek met een rouwpsycholoog. We hopen dat mensen erover gaan nadenken en het mee naar huis nemen om erover te praten, dat hoeft niet per se in de zaal. De pijn die er bestaat kan weg door het te delen."