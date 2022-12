Utrecht krijgt toch islamitische middelbare school: 'We willen het liefst in Overvecht'

Voortgezet islamitisch onderwijs komt in Nederland al decennia moeilijk van de grond. In andere steden waren soms flinke problemen. Zo zat Amsterdam in de maag met het Haga Lyceum, dat 'zeer zwak' onderwijs zou aanbieden en leerlingen onvoldoende zou bijbrengen over waarden van de democratie en de rechtsstaat. Salihi is niet bang voor soortgelijke problemen in Utrecht. "Dat is geen issue. De contacten zijn goed, ik heb vertrouwen in de ambtenaren en het gemeente-apparaat."