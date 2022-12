Gaat met Kerst de verwarming uit in de kerk? ‘Ik raad iedereen aan een dekentje van huis mee te nemen’

“Hier in de kerk is het altijd warm, zo met de mensen bij elkaar. Dat is een grapje hoor!”, lacht Ronald Walstein, voorzitter van de St. Nicolaaskerk in Nieuwegein. “Even serieus, ook bij ons is het kouder dan normaal.” De voorzitter legt uit dat de energierekening flink omhoog is gegaan: van 1100 naar 4000 euro per maand.