OM eist jaar cel tegen chauffeur die zus van bekende kickbokser doodreed op vluchtstrook A2

Nieuwegein - "Die dag is alles mij afgenomen. Het verlies is niet in geld uit te drukken." Het zijn woorden van oud-kickbokser Robin van Roosmalen vanochtend in de rechtbank over de fatale aanrijding op de A2 bij Nieuwegein. Zijn 29-jarige zus Melissa kwam om het leven, zelf raakte hij zwaargewond. De Utrechtse vrachtwagenchauffeur E. J. stond terecht voor het veroorzaken van het dodelijke ongeluk bijna twee jaar geleden.