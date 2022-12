Provinciale politici bezwijken onder de werkdruk, maar zijn trots op resultaten

De Utrechtse cijfers verschillen niet veel van de landelijke. Een vijfde van de respondenten zegt dat ze de afgelopen periode te maken kregen met bedreiging of intimidatie, vaak via sociale media of per mail. "Wij hebben vanwege bedreigingen wel eens moties niet ingediend of omgezet naar een toezegging, omdat er zoveel druk op ons werd gezet dat niet te doen 'vanwege de boeren'", schrijft een Statenlid.