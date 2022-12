Van luiergeld tot sportbijdrage: gemeenten ‘dichten gaten’ voor armen

De vraag die verschillende gemeenten in heel Nederland bij dit alles stellen is of zij hiermee niet "pleisters aan het plakken zijn waar de landelijke overheid het laat liggen", zoals Roermond het uitdrukt. "Het Nibud constateert al jaren dat een bijstandsuitkering te laag is voor huishoudens om van te leven. Het is ons inziens tijd voor een algehele herziening van het bestaansminimum en de daarmee samenhangende hoogte van uitkeringen." Hengelo zit op dezelfde lijn: "Inkomenspolitiek is voorbehouden aan het Rijk, als gemeente zijn we eigenlijk gaten aan het dichten." En Scherpenzeel constateert bitter: "Gemeenten komen er bijna niet onderuit om inwoners extra te compenseren via aanvullende inkomensregelingen. Dit om te voorkomen dat men bij schuldhulp aanklopt".