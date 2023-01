Cabaretier Klaas Prins gaat zijn schaamte te lijf door er een voorstelling over te maken.

Een voorstelling bedenken is één ding. Maar dan daadwerkelijk op het podium gaan staan is toch wat anders. "Bij de eerste try out stond ik echt peentjes te zweten in de coulissen, want ik durfde gewoon niet. En toen ik het er voor het eerst uitgooide, bijvoorbeeld van die opblaaspop, toen dacht ik wel, nu krijg ik een totale afwijzing van het publiek. Maar er was helemaal niets aan de hand, juist het tegenovergestelde. Iedereen zat heel hard te lachen. Ik schaam me zeker vaker dan gemiddeld. Ik merk ook wel dat het verslavend werkt die schaamte, want als ik me ergens over schaam en overal rekening mee houd, dan is de kans dat het misgaat groter en dan kan ik dat weer gebruiken in mijn voorstelling."