Geen belasting voor Baarnse hulphonden: 'Assistentiehonden steeds vaker ingezet'

"Ik heb een collega met een post-traumatische stressstoornis", zegt Bruijstens tegen RTV Utrecht. "Op ons werk ontstond een discussie ze of haar hulphond mee mocht nemen." Gelukkig kon dat uiteindelijk, maar het zette haar wel aan het denken. De wet is duidelijk over wat we onder hulphonden verstaan, maar je ziet dat er op meerdere plaatsen in de samenleving nog verschillend over wordt gedacht.