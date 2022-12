Opnamestop bij logeerhuis De Wijde Wereld in Montfoort na 'incidenten' rond medicatiegebruik en veiligheid

Een ouder trok kortgeleden aan de bel bij RTV Utrecht. Sharon Werkhoven uit Harmelen bracht haar dochter Noa (8) naar het logeerhuis maar is daar nu mee gestopt. In De Wijde Wereld logeren kinderen met een beperking of gedragsproblematiek, bijvoorbeeld in het weekend of een vakantie maar het kan ook doordeweeks. Ouders en andere mantelzorgers worden dan even ontlast van de zorg van hun dierbare.