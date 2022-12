Maart roert zijn staart, zwoele zomeravonden en schaatsen als toetje: zo zag het weer in 2022 eruit

Na die winterprik kwam het voorjaar goed op stoom. Eerst vooral met zon, pas vanaf later in de lente ook met warmte. De natuur knalde los en een zomer ‘ohne Ende’ volgde. We beleefden de zonnigste junimaand sinds 1976. Er viel wel een aantal zware buien en op de Utrechtse Heuvelrug kwam het tot dermate veel regen dat het neerslagtekort daar werd opgelost. Juli volgde zonnig, warm en zeer droog. De grote vraag was of het dinsdag 19 juli 40 graden zou worden. Snikhete lucht was onderweg. Gelukkig bleven we er nog een eindje vandaan, met in De Bilt 35,5 graden. Ondertussen werd landelijke droogte een thema. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ging extra zoetwater naar West-Nederland aanvoeren om de verzilting tegen te gaan. Dit gebeurde onder andere op de Leidsche Rijn tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Harmelen. Ook werden sluizen beperkt geschut om zoveel mogelijk water vast te houden.