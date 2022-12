Mirjam Sterk: 'Iedereen was goed met elkaar in gesprek, toen kwam het stikstofkaartje'

Een paar weken later was zij gedeputeerde. Haar man en kinderen bleven nog tot de zomer in Amerika. "Ons huis in Houten was nog verhuurd, dus ik heb een aantal weken bij vrienden en familie gelogeerd. Later kreeg ik een vaste plek bij een vriendin wiens zoon net het huis was uitgegaan. In mei kwam ons huis weer vrij, maar alle spullen waren nog in de VS. Via Marktplaats heb ik toen wat dingen bij elkaar gesprokkeld." Nu haar gezin deze zomer ook is teruggekomen is het gezinsleven sinds een paar maanden weer normaal.