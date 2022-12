Warmte uit rioolwater: wordt in Utrecht Overvecht gewerkt aan de verwarmingsmethode van de toekomst?

Eneco werkt samen met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het waterschap is al een poosje bezig met deze vorm van warmtewinning vanuit de ambitie om klimaatneutraal warmte te leveren. In Houten bijvoorbeeld werkt deze methode op kleinere schaal al twintig jaar behoorlijk succesvol. Behalve dat deze warmtewinning duurzaam is, heeft aquathermie nog een ander voordeel; het zorgt niet voor landschapsvervuiling, het bijeffect waar zonne- en windenergie wel last van hebben. De pomp komt namelijk op een plek waar al een enorme rioolzuiveringsinstallatie staat en is niet zichtbaar voor bewoners.