Twee jaar later is toeslagenaffaire nog altijd 'groot trauma': gedupeerden demonstreren in Utrecht

In een reactie laat Aukje de Vries, staatssecretaris Toeslagen en Douane weten: "Ik begrijp heel goed dat ouders gefrustreerd zijn omdat ze lang moeten wachten. Ik spreek vaak met ouders. Zij hebben veel ellende meegemaakt en willen het allemaal achter zich laten, zo snel mogelijk. Daar werken wij iedere dag hard aan. Helaas is er géén eenvoudige oplossing die het herstel voor ouders sneller en beter maakt. Het blijft complex vanwege de grote omvang van de groep gedupeerde ouders. En ze hebben ook niet allemaal dezelfde problemen.

Er gebeurt ook veel om gedupeerde ouders te helpen. Mensen die zich aanmelden krijgen snel een eerste beoordeling (dan horen ze of ze gedupeerde zijn). Dat doen we binnen zes maanden maar vaak ook sneller. Gedupeerde ouders krijgen 30.000 euro en wij helpen hen met het aanpakken van schulden. De publieke schulden worden kwijtgescholden en bij mensen met private schulden pakken we de betalingsachterstanden aan. Als iemand ondanks de ondersteuning acuut in de problemen komt helpen we direct, bijvoorbeeld om uitzetting te voorkomen. Ook kunnen gedupeerde ouders terecht bij de gemeente voor ondersteuning. Sommige ouders hebben de 30.000 euro gebruikt voor het aflossen van schulden terwijl dat niet de bedoeling was. Ook hiervoor hebben die ouders inmiddels een oplossing aangereikt gekregen.

Voor de kinderen van gedupeerde ouders is er sinds november de kindregeling. Daarvoor krijgen zij een steuntje in de rug. Ik denk dat dit een belangrijke stap is. Het is ook een stap waarvan ouders hebben aangegeven dat ze deze belangrijk vinden. Er moet nog veel gebeuren, maar er worden ook belangrijke stappen gezet."