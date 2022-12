Horeca provincie Utrecht maakt zich kerstklaar: 'De klant brengt geluk mee'

Het etablissement van Van Raaij pakt het, in vergelijking met andere horeca, maar in navolging van de corona-edities, anders aan. "Onze zaak is gesloten, we doen alleen maar afhaal. Dat is ons goed bevallen. Op dit moment zijn er 150 vijfgangendiners besteld. Zaterdagmiddag kan iedereen de bestelling afhalen: daar maken we een feestelijke happening van."