Ook motie tegen betaald parkeren in Utrecht verandert plannen gemeente niet

Belangrijke reden om het betaald parkeren wél in te voeren, is het verlagen van de parkeerdruk in de hele stad. Volgens David Bosch, fractievoorzitter van de PVV, is dat geen argument. "Afgelopen jaren is het als een olievlek over de stad aan het uitbreiden. Feitelijk is de ervaren parkeerdruk de reden dat bewoners aan de gemeente vragen om betaald parkeren. Maar die druk ontstaat vaak doordat het vorige gebied betaald parkeren heeft ingevoerd en er dan weer druk ontstaat op het gebied ernaast."