Dierenarts 'kon 'm niet vinden', pandajong Fan Xing blijkt een pandameid te zijn

"We weten dat het erg moeilijk is om het geslacht vast te stellen van een panda", legt Kok uit, Manager Zoölogie bij Ouwehands Dierenpark. Toen het dier voor een gezondheidscontrole even onder narcose moest, besloot het team om het geslacht te dubbelchecken. Maar dierenarts Joost "kon 'm niet vinden", zegt hij tijdens de controle tegen Kok. "Het moment dat we de penis willen bekijken, vinden we daar geen penis", aldus dierenarts Joost. Het dier blijkt dus tóch een meisje te zijn.