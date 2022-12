Grote zorgen over explosies in woonwijken: 'Vroeger zochten criminelen een verlaten parkeerterrein op'

Deze week was er nog een explosie in Odijk, zegt hoofdofficier van justitie van Midden-Nederland Rutger Jeuken. "Gelukkig zijn geen slachtoffers gevallen, maar dat had echt heel anders kunnen zijn. Na een explosie bij een woning zei de brandweer onlangs: Als die tussendeur daar niet gezeten had, hadden we drie doden te betreuren." In Midden-Nederland zijn sinds de zomer al zeventien explosies geweest. Ook in Amsterdam en Rotterdam spelen soortgelijke problemen.