Mooie toekomst Sint Eustatius begint bij gemeente Soest

Last van een cultuurschok of heimwee heeft Melissa niet in Nederland. In haar werk voor het OM sliep ze ook regelmatig in hotels ver van huis, op Saba, Bonaire of Curaçao. De provincie Utrecht kent ze nog van haar jeugd. Ze werd geboren in Leusden en nadat ze op haar zesde was verhuisd naar Sint Eustatius ging ze twee jaar naar de middelbare school in Leerdam. Ze woonde toen tijdelijk bij haar tante. Vakanties bracht ze vaak door bij haar oma in Nieuwegein. "Ik ben helemaal fan van City Plaza!"