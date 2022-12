Duizenden Utrechtse kinderen krijgen 150 euro kleedgeld, volgend jaar miljoen extra voor koopkracht gezinnen

Zo wordt het tegoed op de U-pas van 12 tot 18-jarigen eenmalig verhoogd met 150 euro per kind, bovenop de 385 euro die zij normaal jaarlijks krijgen. De U-pas is onder meer bedoeld voor mensen in de gemeente Utrecht met een laag inkomen. Met de pas kunnen zij meedoen aan culturele of sportieve activiteiten. Een verhoging is volgens de gemeente nodig omdat veel dingen duurder zijn geworden, bijvoorbeeld contributie voor sportverenigingen. Deze eenmalige verhoging van het budget op de pas kost de gemeente zo'n 600.000 euro.