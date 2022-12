Opnieuw dode schapen in De Hoef, Dierenambulance is veehouder zat: 'Dit is walgelijk'

De schapen staan verspreid over verschillende stukken land in de provincie Utrecht. Bosman merkt dat ze toch even extra oplet, als ze langs een weiland van de veehouder rijdt. “Zo heb ik zelf al vaak zieke en dode dieren gespot.” Na dit laatste incident is ze er klaar mee. “Dit is walgelijk. Ik ben zo klaar met die man. Hij heeft zich keer op keer bewezen niet in staat te zijn voor zijn dieren te kunnen zorgen.”