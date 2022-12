VRU krijgt boete van 40.000 euro voor onveilige situatie waarbij brandweerman omkwam

Het ongeluk gebeurde op 21 november 2020. Vanwege wateroverlast rukten brandweerlieden van de brandweerpost Den Dolder uit naar het complex. In één van de appartementen bleek een waterleiding te zijn gesprongen, waar al een tijdlang water uitstroomde. Ter plekke werd de opdracht gegeven om het water via de liftschaft af te voeren. Doordat die open liftschacht niet werd afgezet, ontstond volgens het Openbaar Ministerie (OM) een onveilige situatie. Hoe het slachtoffer vervolgens in de liftschacht is gevallen, is niet bekend.