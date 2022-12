De Bilt wil excuses maken voor slavernijverleden en een aparte herdenking organiseren

Daarvoor pleiten GroenLinks, D66, PvdA en SP, vier partijen die samen een meerderheid hebben in de Biltse gemeenteraad. In een motie schrijven ze: "Het is aannemelijk dat De Bilt, net zoals uit onderzoek bleek over onze buurgemeente Utrecht, veel nauwer verbonden was met de koloniale handel en slavernij en veel meer heeft geprofiteerd van de opbrengsten daarvan dan we tot nu toe altijd gedacht hebben."