Utrechtse Nadya viert begin januari Kerst in Oekraïne: 'Ik kijk ernaar uit om mijn vader en moeder te omhelzen'

De tafel staat tijdens Kerst traditiegetrouw vol met twaalf verschillende gerechten. Deze staan symbool voor de maanden van het jaar, met als hoofdgerecht Kutia (spreek uit als: Koetja). Granenpap met maanzaad, nootjes en honing. Ook dit jaar zal er Kutia op tafel staan, maar is deze Kerst verre van normaal. Nu staan er geen Shopka's (kerststallen) op de pleinen in de thuisstad van Nadya en is het heel erg rustig in de stad: "Er is zoveel gebeurd afgelopen jaar. Vorige Kerst hebben we nog geproost op de toekomst, dit jaar komen we vooral samen om elkaar te steunen en te hopen op een betere toekomst."