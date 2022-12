Gevallen coalitie Leusden blijft voorlopig aan, begin januari meer duidelijkheid over opvolging

Door het opzeggen van het vertrouwen is het college de meerderheid kwijt, en dat betekent dat de coalitie op zoek moet naar een andere partij. In eerste instantie gaat de huidige coalitie, Lokaal Belangrijk en CDA, op zoek naar een partij om tot een meerderheid te komen. Als dat niet lukt is de grootste oppositiepartij, GroenLinks/PvdA aan zet. Als er een nieuwe coalitie is worden er afspraken gemaakt over een nieuw coalitieakkoord.