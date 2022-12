AZC-bewoners maken kerststukjes: 'Samen is het altijd leuker dan alleen'

Tijmen is blij dat iedereen enthousiast is. "Het was net nog heel rustig maar nu is het opeens helemaal vol. Het lijkt alsof iedereen hier familie is. Ze steunen elkaar en helpen elkaar met alles." Ook Anne Marie is blij dat de bewoners zich vermaken. "Het is fijn dat we eventjes mensen kunnen afleiden." En bijkomend voordeel is dat ze de twee autoladingen kerstversiering niet mee terug naar huis hoeft te nemen.