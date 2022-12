Uitslaande brand in flat Soest, hond uit de woning gered

Soest - De brandweer is vannacht rond 01:45 met meerdere eenheden uitgerukt voor een uitslaande flatbrand op het van de Veldeplantsoen in Soest. De bewoner was bij aankomst van de brandweer al buiten en is door de ambulance nagekeken in verband met rookinhalatie. Wel was er nog een hond in het huis aanwezig, deze is door de brandweer uit de woning gehaald en overgedragen aan de dierenambulance.