Wat merkt de Protestantse Kerk in Leersum van de ontkerkelijking?

Het CBS rekende uit hoeveel Nederlanders zichzelf nog tot een religieuze groep rekenen.

In 2010 was:

45% niet verbonden aan een geloof of kerk

27% Rooms-katholiek

18% Protestants

5% Moslim

5% overig

In 2022 was:

57.5% niet verbonden aan een geloof of kerk

18.3% Rooms-katholiek

13.6% Protestants

4.6% Moslim

6.1% overig