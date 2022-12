Protest bewoners heeft niet geholpen, bomen in Overvecht wijken voor huizenbouw

De bewoners organiseerden in september een protest, riepen de gemeenteraad eind november nog eens op om niet met de plannen in te stemmen én kwamen even later met een petitie met ruim vierhonderd handtekeningen. Dit in de hoop de kap van het bosje, dat ligt tussen het bouwterrein aan de Ivoordreef en de Einsteindreef, te voorkomen. Maar het protest had niet het gewenste effect. De kans bestaat dat de bewoners nog naar de Raad van State stappen om de kap van de bomen alsnog tegen te houden.