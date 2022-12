2022 was droog, warm en bovenal heel zonnig

De Bilt - We hebben een bijzonder zonnig jaar achter de rug. Nog nooit zijn er in Nederland zoveel zonuren gemeten als in 2022, om precies te zijn 2230 uur. Het oude record van 2099,5 uur uit 2003 is daarmee ruimschoots verbroken. Ook was 2022 het op twee na warmste jaar sinds de start van de metingen in 1901.