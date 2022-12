Jonge mantelzorgers in het zonnetje gezet met kerstpakket: 'Ze voelden zich echt gezien'

Utrecht - De meeste mensen hebben er de afgelopen weken wel één gekregen: een kerstpakket. Maar wie als mantelzorger voor een familielid of iemand anders in de omgeving zorgt, krijgt er meestal geen. Dat moest anders, vonden ze bij Stichting Talent and Dreams (STAD) in Utrecht. Daarom werd het We Carestpakket in het leven geroepen: een kerstpakket voor jonge mantelzorgers.