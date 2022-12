Zwaargewonde patiënten komen te vaak in verkeerde ziekenhuis, in Utrecht gaat het relatief vaak goed

Bijna een derde van de patiënten met meerdere ernstige verwondingen, zoals hersenletsel, orgaanschade of botbreuken, belandt in een regionaal ziekenhuis. Dit terwijl zij het beste af zijn in één van de elf gespecialiseerde traumacentra, zoals het UMC in Utrecht. Minister Kuipers van volksgezondheid wil dat negentig procent van de patiënten hier geholpen gaat worden. Het gaat om ongeveer 4800 mensen per jaar.